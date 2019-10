Les stars portent le noeud contre le cancer de la prostate

Saviez-vous que 12 Québécois par jour reçoivent un diagnostic du cancer de la prostate? Pour lutter contre la maladie, l’organisme PROCURE lance Noeudvembre, sa sixième campagne de financement annuelle misant sur la vente de noeuds papillon griffés.

Cette année encore, c’est le créateur montréalais Philippe Dubuc qui signe le design du chic noeud Butterfly marine vendu 35$ dans les boutiques partenaires, soit Ernest, Philippe Duc, Greiche & Scaff et Simons.

Les profits des ventes iront à la recherche ainsi qu’aux programmes soutenant les personnes atteintes d’un cancer de la prostate.

Aussi disponible cette année, un coffret exclusif de quatre noeuds - offert à 500$ - créés en l’honneur de l’ambassadeur émérite de PROCURE, le journaliste Jean Pagé qui est présentement en fin de vie dû à ce cancer.

« Cette 6e édition de Noeudvembre est très spéciale pour PROCURE puisque nous honorons notre grand ami Jean Pagé pour ses 15 années d’implication envers la cause et de dévouement exceptionnel pour les hommes atteints du cancer de la prostate au Québec, souligne Laurent Proulx, président directeur général de PROCURE. Je tiens à remercier Jean du fond du cœur pour sa grande générosité et pour son audace qui ont permis de briser le silence et les tabous autour de la maladie. »