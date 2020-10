Jay Du Temple et Magalie Lépine-Blondeau s'unissent contre le cancer de la prostate

Montage Noeudvembre/ Photos Julie Perreault

Au Québec, 12 hommes par jour reçoivent un diagnostic de cancer de la prostate. Pour les épauler, mais également pour soutenir la recherche, l’organisme PROCURE lance sa 7e campagne Noeudvembre avec une série de célébrités de chez nous.

L’objectif demeure le même : amasser des fonds avec la vente de noeuds papillon griffés pour elle et lui.

Encore une fois créé par le montréalais Philippe Dubuc, le noeud 2020 est bordeaux et est accompagné d’un mouchoir de poche où on peut y lire les mots inspirants du commentateur sportif Jean Pagé, qui a succombé à un cancer de la prostate en décembre 2019. On peut se le procurer sur le site de PROCURE, ou dans les boutiques Ernest et Philippe Dubuc, au coût de 40$.

Julie Perreault

Courtoisie Noeudvembre/Julie Perreault Les ambassadeurs PROCURE 2020. Leurs poses tout en mouvement rappellent la lutte perpétuelle qu'est le cancer de la prostate. Une lutte effrénée, tournée vers un futur que l'on souhaite sans cette maladie.

S’ajoutent également cette année trois produits dérivés issus d’une collaboration entre certains ambassadeurs célèbres et des créateurs québécois. Un étui de téléphone KaseMe (31,95 $) réalisé avec la plongeuse olympique Jennifer Abel, un sac de course réutilisable Dans le sac (40 $) conçu avec l’animatrice culturelle Sabrina Cournoyer et un bandeau torsadé Gibou (25$) mis au point par les soeurs Dufour-Lapointe.

Un coffret hommage à Jean Pagé incluant 4 noeuds est aussi mis en vente à 400$ pour souligner notamment son implication extraordinaire envers la cause.

« Cette 7e édition de Nœudvembre est unique et touchante pour PROCURE puisque nous rendons hommage à notre grand ami Jean Pagé qui nous a quitté l’an dernier suite à un long combat contre le cancer de la prostate, souligne Laurent Proulx, président directeur général de PROCURE. Je me sens privilégié d’avoir eu Jean comme ami et collaborateur dans ce projet de vie qu’est PROCURE. Nous n’en serions pas ici aujourd’hui si ce n’était pas de ses 15 années de dévouement et de courage. Son implication et ses mots sans tabou ont su rassurer les hommes, ce pour quoi il était important de les partager au plus grand nombre en les inscrivant sur le mouchoir de poche. À Jean ! »

PROCURE espère surpasser le cap des 3,5 millions de dollars recueillis depuis le lancement de Noeudvembre en 2014.

La brochette de personnalités ambassadrices est encore surprenante cette année. Parmi les nouveaux visages, on retrouve le directeur général du CH, Marc Bergevin, l’humoriste et animateur Jay du Temple, le boxeur Jean Pascal ainsi que l’actrice Magalie Lépine-Blondeau. S’y trouvent également le maire de Québec, Régis Labeaume, et les animateurs Sébastien Benoit et Ève-Marie Lortie et l’humoriste Mathieu Dufour.