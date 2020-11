Parce que Noël, ça reste Noël

Ouin, ben le plan est tombé et je me dis que ce sera juste différent. Noël cette année sera différent, mais…

Ce sera différent, mais on veillera quand même tard. On sera nous, seulement nous. Ce sera différent, il n’y aura pas de bottes dans le bain, pas de manteaux sur le lit, pas de chaises à emprunter, pas de deuxième table à acheter. Ce sera tranquille cette année.

Il y aura, malgré tout, ce questionnement sur comment m’habiller pour le réveillon, il y aura moins de monde, mais je voudrai être aussi belle. Il y aura la table décorée, encore trop de bouffe, et il y aura les bulles. Je perdrai mon verre encore, oubliant que mon marqueur c’est le p’tit truc en forme de cœur. Tu me diras, «eille c’est mon verre», j’te dirai «désolée, t’inquiètes pas, j’ai pris aucune gorgée.»

Ce sera différent, mais il y aura cette euphorie qu’on ressent la dernière journée au travail avant de partir en congé. T’sais, ce petit sourire de temps des fêtes, cette énergie qui nous soulève quand on passe la porte en se demandant ce qu’on a oublié, puis que finalement on s’en fout parce que tout ce qu’on veut c’est arriver chez nous, se faire un drink pis se mettre en mou. Il y aura ce petit sentiment de devoir accompli, de légèreté.

Ce sera différent, mais il y aura cette même bonne musique à écouter, un gros chocolat chaud après avoir pelleté et sûrement une bonne bière frette au feu dehors quelque part entre le 27 et le 2 janvier. Ce sera ça, ce sera différent, mais je serai là, tu seras là, pis ce sera ça, simplement.

C’est dur de lâcher nos repères, de se résilier, de se résigner. Cette année, on sera peut-être séparé, clairement on sera divisé, le réveillon se passera dans différentes maisons. Tu seras peut-être dans une, je serai dans l’autre. Je serai avec les miens, tu seras avec les tiens, mais demain je t’appellerai et tu me raconteras. Tu me raconteras ton Noël, je te raconterai mon Noël et on va s’en remettre. Je t’enverrai des photos en textos, des p’tits bouts de vidéo. Ce sera différent, mais il y aura toujours ce petit goût sucré qui se dépose sur chaque matin du temps des fêtes, sur chaque nuit du temps des fêtes comme une rosée aromatisée.

Je sais que t’as envie de me dire «oui, mais»... Je l’sais. Mais là, t’as deux choix. Soit tu tombes dans le «oui, mais», et tu résistes, soit tu profites de tout ce qui reste. Chez nous, même sans 25 invités, il en reste encore beaucoup. Il reste l’essentiel. Mon Noël va être drette là, c’est là que je vais me cacher, dans ce qui reste. Parce que dans tout ce qu’on n’aura pas, il y aura encore tout ce qui va rester.