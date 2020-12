Un Noël pluvieux et venteux pour le sud du Québec

Bottes stylées et robustes Anfibio

Courtoisie Anfibio

Anfibio est l’une des rares marques à offrir des bottes confectionnées 100% à Montréal. Depuis plus de 50 ans, elle ne cesse de se renouveler et réussit à séduire les nouvelles générations avec ses créations stylées, imperméables et chaudes, faites des meilleurs cuirs italiens, et de laine naturelle.Le savoir-faire de la griffe chouchou se traduit par un heureux mélange de confort, de performance, et de design contemporain. Bref, tout ce qu’on recherche dans une botte d’hiver.Anfibio chausse en plus tous les pieds, même les plus grands (jusqu’à la pointure 14 pour les femmes et 19 pour les hommes), ainsi que les mollets forts. Le tout peut être personnalisé dans leur usine située à Montréal-Nord.