Baisse des dépenses, mais hausse des cadeaux pour Noël?

HALIFAX — En cette année assombrie par un virus mortel, des fermetures et des annulations, de nombreux parents espèrent pouvoir donner à leurs enfants un Noël qui ne sera pas trop différent.

On s’attend à ce que les dépenses des Fêtes soient plus modestes alors que la deuxième vague de COVID-19 prend de la vigueur, causant une incertitude économique et des restrictions sur les voyages et les rassemblements. Un rapport de Deloitte Canada indique que les dépenses des Fêtes pourraient chuter de 18 % et qu’un Canadien sur trois prévoit dépenser moins qu’à l’habitude.

Mais des analystes croient que l’absence de normalité en 2020 pourrait mener à de fortes ventes. Une bonne partie de la baisse des dépenses est associée aux déplacements, aux sorties au restaurant et aux coûts pour recevoir des gens à la maison. Des experts s’attendent à ce que des parents décident de ne pas s’acheter de cadeaux entre eux ou de faire d’autres sacrifices pour pouvoir mettre des jouets sous le sapin.

«Les gens veulent faire quelque chose pour que (le temps des Fêtes) soit aussi normal que possible, surtout si vous avez des enfants», a indiqué Tim Sanderson, vice-président exécutif et directeur national, Commerce de détail chez JLL Canada.

Ainsi, la catégorie des jouets est demeurée populaire pendant la pandémie jusqu’à maintenant.

Depuis le confinement du printemps dernier, des parents ont bondi sur des jouets visant à déjouer l’ennui, comme les casse-tête, les Lego, le matériel d’art, les jeux de société et les activités extérieures.

Les détaillants s’attendent à voir cette tendance se maintenir pendant la saison des cadeaux.

«Avec la fermeture de nombreux événements pour enfants, de camps de jour et d’écoles, les parents ont vraiment essayé de compenser pour s’assurer que leurs enfants s’amusent et sont divertis», a noté Gail Banack, vice-présidente de la section enfant chez Indigo.

«Nous continuons d’observer cette tendance à l’approche des Fêtes.»