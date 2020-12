Un Noël à l'heure du confinement un peu partout sur la planète

C’est un Noël à nul autre pareil qui s’est déroulé jeudi dans de nombreux pays, contraints à des festivités souvent restreintes, voire plombées, par un cortège de restrictions ordonnées pour lutter contre la pandémie.

Le coronavirus a fait plus d′1,7 million de morts sur la planète et les foyers de contamination qui continuent d’apparaître rappellent qu’en dépit de l’arrivée des premiers vaccins, la vie ne retrouvera pas de sitôt son cours normal.

Le pape François, qui est à la tête des 1,3 milliard de catholiques dans le monde, a célébré la messe de la nuit de Noël dans la gigantesque basilique Saint-Pierre en présence de moins de 200 fidèles portant un masque de protection, essentiellement des employés du minuscule État du Vatican. L’horaire avait été avancé de deux heures, à 19h30 heure locale, pour s’adapter au couvre-feu en vigueur en l’Italie qui commence à 22h.

Avant la pandémie, plusieurs milliers de croyants et de touristes obtenaient un précieux billet pour assister à cette messe papale.

Jeudi soir, la place Saint-Pierre, illuminée par son monumental arbre de Noël, était totalement déserte et sillonnée par une voiture de police. Les Italiens ont en effet entamé jeudi un confinement pour les fêtes, dans le pays le plus touché d’Europe par le virus, avec près de 71 000 morts et plus deux millions de personnes contaminées depuis le début de la pandémie.