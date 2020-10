«No Time To Die»: près de 94 000 $ dépensés en Coca-Cola pour une cascade

Les producteurs de James Bond ont révélé qu’ils avaient dépensé 55 000 livres anglaises (près de 94 000 $ canadiens) en Coca-Cola pour une cascade sur le plateau de No Time To Die.

Universal Daniel Craig sera de retour en tant que James Bond pour une dernière fois dans No Time To Die.

Selon le coordonnateur des cascades Lee Morrison, c’est Daniel Craig qui a imaginé l’astuce permettant à sa doublure, le cascadeur Paul Edwards, de frapper une rampe de plus de 7 mètres à près de 100 km/h, de franchir un mur et d’atterrir ensuite sur des pavés.

«J’ai dépensé près de 60 000 euros (près de 94 000 $ canadiens) pour vaporiser du Coca-Cola autour de Matera», a affirmé M. Lee à Total Film ce mois-ci.

«Cela fait très longtemps que je vaporise du Coca-Cola sur des surfaces glissantes.»

Il ajoute que la boisson «rend également les choses très propres après avoir été rincée».

Plus tôt ce mois-ci, les producteurs de No Time To Die ont annoncé que la sortie du film allait être reportée une deuxième fois à cause de la pandémie de coronavirus.

Le 25e film de la franchise devait initialement sortir en avril, mais a été retardé plus tôt cette année jusqu’en novembre, en raison des préoccupations mondiales concernant la propagation de la COVID-19.

Selon ce qui a été annoncé récemment, le dernier film de la franchise avec Daniel Craig dans le rôle de l’espion britannique ne sortira pas avant avril 2021.

Une déclaration publiée sur le compte Twitter officiel du film explique que les producteurs voulaient que le film puisse être «vu au cinéma par un public mondial».

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Royaume-Uni a été traduit de l’anglais.