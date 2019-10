PRAKASH MATHEMA via Getty Images

PRAKASH MATHEMA via Getty Images Photo d'archives de Nirmal Purja.

Le Népalais Nirmal Purja a revendiqué mardi avoir achevé dans le temps record de sept mois l’ascension des 14 montagnes de plus de 8000 mètres d’altitude, exploit l’imposant comme une nouvelle figure de l’alpinisme de vitesse.

“Mission accomplie!”, a lancé “Nims”, son diminutif, dans un message publié sur sa page Facebook depuis la cime du Shishapangma. Ce sommet chinois de 8027m, qu’il a atteint avec son équipe à 08h58 locales (8h58 heure de l’est), était le dernier des “plus de 8000” qu’il lui restait à conquérir.

L’ex-soldat des forces spéciales britanniques, 36 ans, s’était fixé le délai surhumain de gravir ces points culminants de la planète - tous situés dans l’Himalaya - en à peine sept mois, à compter de son arrivée au premier sommet le 23 avril dernier.

Ce sprint-marathon en “zone de la mort” bat largement le précédent record pour la même performance - monter les 14 “plus de 8000″, en utilisant au moins une fois de l’oxygène supplémentaire. Ce dernier était de sept ans, onze mois et quatorze jours, et était détenu par la légende de l’alpinisme polonais Jerzy Kukuczka.

Inconnu jusqu’à peu du petit monde de l’himalayisme, Nims a attiré progressivement l’attention de ses pairs et des médias ces derniers mois, à mesure qu’il conquérait avec une endurance et une vitesse phénoménales les plus hautes montagnes de la Terre.