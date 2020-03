Nine Inch Nails surprend ses fans avec un nouvel album

Rich Fury via Getty Images

Nine Inch Nails a pris ses fans par surprise, ce jeudi 26 mars, en lançant son nouvel album, Ghosts V-VI.

Il s’agit évidemment de la suite de l’album instrumental Ghosts I-IV, paru en 2008. Au total, Trent Reznor et Atticus Ross proposent 23 nouvelles pièces instrumentales divisées en deux parties : Ghosts V: Together et Ghosts VI: Locusts.

Sur son site officiel, le duo situe la parution de cette nouvelle création dans le contexte humain et social entourant l’actuel pandémie de COVID-19.

«Comme les nouvelles semblent devenir un peu plus sinistres d’heure en heure, nous nous sommes retrouvés à osciller entre l’espérance et un sentiment de désespoir absolu, notre état d’esprit changeant parfois de minute en minute. Même si nous nous définissons comme des personnes antisociales préférant évoluer en retrait, cette situation nous a vraiment fait apprécier le pouvoir et le besoin pour toutes formes de connexions», expliquent les principaux intéressés.

«La musique, que ce soit en l’écoutant, en y pensant ou en la créant, a toujours été la chose qui nous a permis de passer à travers toutes les épreuves - bonnes ou mauvaises.»

«Ghosts V: Together est pour les moments laissant croire que tout ira bien, tandis que Ghosts VI: Locusts… eh bien, vous le découvrirez par vous-même.»

«Nous avons hâte de vous revoir. Soyez intelligents, restez en sécurité et prenez soin des gens qui vous entourent», conclut le duo.

Vous pouvez télécharger gratuitement Ghosts V-VI par l’entremise du site nin.com, ou l’écouter en intégralité sur YouTube. L’album sera disponible en soirée sur les différentes plateformes de diffusion.