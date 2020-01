L’une des personnes les plus influentes du monde de la beauté, la youtubeuse néerlandaise Nikkie de Jager, mieux connue pour sa chaîne NikkieTutorials , a annoncé lundi dans une touchante vidéo être transgenre .

Pour la première fois, la populaire blonde qui a déjà collaboré avec des célébrités comme Lady Gaga ou des marques comme Too Faced ou Fenty Beauty a admis à ses 12 millions d’abonnés sur Youtube «être née dans le mauvais corps». «On n’a pas besoin d’étiquette, mais si on doit en mettre une, oui je suis transgenre. Mais à la fin de la journée, je suis moi, Nikkie», dit-elle d’emblée dans la vidéo de 17 minutes.

Nikkie dit s’être toujours sentie comme une fille, dès la naissance. Elle voulait porter des robes, jouait avec des poupées. «Tout de moi était féminin. Ma mère a toujours pensé que je serais gai ou que je finirais autrement. Et j’ai fini autrement.» À six ans, elle a donc commencé à s’identifier officiellement comme une femme, et commencé a laissé allonger ses cheveux.