Nike lance sa première gamme de maillots de bain dotés d'un hidjab

Comme en témoigne la vidéo ci-dessous , la collection compte trois pièces, le Nike Victory Swim Hijab [un modèle doté d’une poche en filet qui permet de maintenir les cheveux en place sous l’eau, NDLR], le Nike Victory Swim Tunic Top et le Nike Victory Swim Legging. Il est possible de les acheter séparément ou d’opter pour l’ensemble, le Nike Victory Full-Coverage.

Sur son site, la marque indique que les vêtements, qui vont du XXS au XXL, seront disponibles à l’achat à partir de février 2020, en ligne et dans certaines de ses boutiques dans le monde. Comme l’indique Fast Company, une version premium de l’ensemble devrait être vendue entre 790 et 870 dollars environ. Une offre plus accessible, autour de 220 dollars, doit aussi être proposée.