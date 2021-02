Nigeria: 317 adolescentes enlevées à l'école

HABIBU ILIYASU/AFP via Getty Images

HABIBU ILIYASU/AFP via Getty Images Le dortoir désert de l’internat de Jangebe après l'enlèvement de plus de 300 jeunes filles au Nigeria.

“Nous avons la capacité de déployer une force massive contre les bandits dans les villages où ils opèrent, mais nous sommes limités par la peur de lourdes pertes de villageois innocents et d’otages qui pourraient être utilisés comme boucliers humains par les bandits”, a ajouté le président.

A 1h du matin vendredi, des “bandits” - nom générique donné localement à des groupes criminels qui terrorisent les populations et mènent des kidnappings de masse contre rançon - sont arrivés en voiture dans l’internat de Jangebe, dans l’Etat de Zamfara et ont envahi les dortoirs.

Le président du Nigeria Muhammadu Buhari a condamné vendredi soir le nouvel enlèvement “inhumain” de plus de 300 adolescentes dans un internat du Nord-Ouest du Nigeria et affirmé qu’il ne “céderait pas au chantage des bandits” qui attendent “le paiement d’importantes rançons”.

Dans le Nord-Ouest du Nigeria, la situation sécuritaire est de plus en plus précaire et les habitants sont laissés à eux-mêmes pour assurer leur sécurité.

Vendredi, une foule en colère s’en est pris au convoi du ministre local et d’un responsable sécuritaire qui se rendaient à Jangebe après l’enlèvement.

Des villageois ont “jeté des pierres sur deux véhicules”, a rapporté Umar Shehu journaliste du quotidien local Daily Trust, qui était dans le convoi, ajoutant qu’un caméraman a été gravement blessé à la tête.

Au cours du rapt, une cinquantaine d’élèves a réussi à s’échapper, mais leurs parents, refusant qu’elles restent sur place pour être interrogées par les services de sécurité, ont saccagé l’école.

Une équipe des forces de sécurité “lourdement armée a été envoyée à Jangebe pour appuyer l’opération de sauvetage en cours”, selon la police locale.

Kagara, Kankara, Chibok...

Ce rapt est le dernier en date d’une série d’enlèvements d’adolescents et d’adolescentes dans le centre et le Nord-Ouest du Nigeria.

Le 17 février déjà, des hommes armés ont enlevé 42 personnes, dont 27 élèves dans un pensionnat à Kagara, dans l’Etat du Niger.

Le président Buhari a lancé une opération de sauvetage, mais les otages n’ont toujours pas été relâchés.

Les bandes criminelles en cause sont en général motivées par l’appât du gain, mais certaines ont tissé des liens avec les groupes jihadistes présents dans le Nord-Est du Nigeria, à des centaines de kilomètres.

C’est notamment le cas de celles qui avaient kidnappé en décembre 344 élèves dans un pensionnat de Kankara, dans l’Etat de Katsina, agissant pour le compte du groupe jihadiste Boko Haram.