«Tiger King»: Nicolas Cage interprétera Joe Exotic dans une nouvelle série dramatique

Nicolas Cage incarnera le controversé Joe Exotic dans une nouvelle série dramatique inspirée de l’article Joe Exotic: A Dark Journey Into the World of a Man Gone Wild, par Leif Reigstad, rapporte le magazine Variety, ce lundi 4 mai.

Les frasques insolites de Joe Exotic ont déjà fait l’objet d’une série documentaire plus tôt cette année, Tiger King.

Il s’agit d’un premier grand rôle à la télévision pour Nicolas Cage, dont l’excentricité et les prestations plus grandes que nature devraient bien coller à ce personnage aussi troublant que fascinant.

Cette nouvelle série produite par Imagine Television Studios et CBS Television Studios sera menée par Dan Lagana (American Vandal).

L’histoire se concentrera sur le parcours inusité de Joseph Allen Maldonado-Passage, alias Joe Exotic, le propriétaire d’un zoo de l’état de l’Oklahoma ayant fait fortune grâce à l’exploitation de son parc et la vente plus ou moins légale de certains de ses animaux exotiques.

Il s’en suivit une descente aux enfers nourrie par des poursuites judiciaires pour maltraitance envers les animaux, des incendies d’origine suspecte, des campagnes politiques aussi insensées qu’infructueuses, et un complot pour meurtre.

Depuis sa sortie en mars dernier, Tiger King a connu un succès fracassant sur Netflix, devenant très rapidement un véritable phénomène populaire sur les réseaux sociaux.