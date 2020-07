Nicki Minaj met en scène sa grossesse

Nicki Minaj a révélé ce lundi 20 juillet qu’elle attendait son premier enfant, en dévoilant son ventre arrondi à ses 119 millions d’abonnés sur Instagram.

La chanteuse de 37 ans n’a pas hésité à mettre en scène son annonce: cheveux colorés, bikini bariolé, bijoux et hauts talons, comme on peut le voir sur les photos ci-dessous. «Amour. Mariage. Landau. Débordante d’excitation et de gratitude. Merci à tous pour les voeux de bonheur», a-t-elle écrit en légende d’un des clichés.

Nicki Minaj est mariée à Kenneth Petty depuis octobre dernier. Cet homme a été reconnu coupable de tentative de viol sur une mineure de 16 ans en 1994. Il a été condamné pour cet acte à une peine allant de 18 à 54 mois de réclusion.