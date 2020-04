Une scène laisse les new-yorkais sans voix. Touchés par le coronavirus, les hôpitaux de New York semblent être submergés. L’hôpital de Brooklyn ne peut plus faire face à cet énorme bilan humain que provoque l’épidémie. Des images, diffusées sur le réseau social Twitter et que vous pouvez voir dans la vidéo qui accompagne l’article, en témoignent.

Sur celles-ci, on voit un chariot élévateur transporter les corps des décédés à cause du coronavirus et les entreposer dans un camion réfrigéré, des moments difficiles qui ont laissé la personne qui filmait en larmes. “C’est pour de vrai, ce n’est pas une blague”, répète-t-il sans cesse.