L’automne, les poireaux sortent du jardin… et traînent forcément avec eux un lot de terre qui se loge entre chaque tige. Comment se faire un potage sans que ça craque sous la dent? Voici les méthodes les plus efficaces pour le nettoyer.

Un légume de choix

Issu de la même famille que les oignons et l’ail, le poireau relève les plats avec sa saveur délicate. On le retrouve notamment dans le populaire et réconfortant potage parmentier, les pot-au-feu, les boulettes, en accompagnement, en salade (poireaux vinaigrette) ou en trempette. Autant la partie blanche (tendre) que verte (plus filandreuse) sont comestibles.

Il est riche en antioxydants et s’avère une bonne source de provitamines A, vitamines C et E, de fibres et potassium. Il ne contient, de plus, que 60 calories par 100g, soit l’équivalent d’une tasse une fois émincé.

Nettoyage facile 3 façons