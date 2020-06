Netflix produira une série dramatique sur l'activisme de Colin Kaepernick

Colin Kaepernick se joint à la réalisatrice Ava DuVernay, lauréate de prix Emmy, en vue dune série dramatique de Netflix sur les racines de l’activisme de l’ancien joueur de la NFL.

Colin in Black & White examinera les années à l’école secondaire de Kaepernick afin d’offrir un éclairage sur les expériences qui ont façonné ses revendications, a déclaré Netflix.

«Trop souvent, nous voyons la question de la race et les histoires des Noirs à travers une lentille blanche, a mentionné Kaepernick dans un communiqué. Nous cherchons à donner une nouvelle perspective aux différentes réalités auxquelles sont confrontés les Noirs. Nous explorons les conflits raciaux auxquels j’ai été confronté en tant qu’homme noir adopté dans une communauté blanche, pendant mes années scolaires.»

Kaepernick, né d’une mère blanche et d’un père noir, a été adopté dans le Wisconsin par un couple blanc qui a déménagé en Californie quand il était enfant.

En 2016, le quart-arrière des 49ers de San Francisco a commencé à poser un genou à terre pendant l’hymne national pour protester contre la brutalité policière et les inégalités raciales, attirant à la fois soutien et critiques, ayant parmi ses principaux détracteurs le président Donald Trump. Kaepernick est devenu joueur autonome en 2017, mais aucune équipe ne lui a fait une offre.

L’écriture de la série de six épisodes a été complétée en mai, a déclaré le service de diffusion en continu. DuVernay, l’écrivain Michael Starrbury et Kaepernick sont les producteurs exécutifs.

Les détails de la distribution des rôles et la date de sortie n’ont pas encore été annoncés.

Kaepernick a qualifié d’honneur de collaborer avec DuVernay, qui a acquis sa notoriété grâce à la série When They See Us, retraçant l’histoire vraie de quatre adolescents noirs et d’un jeune latino accusés à tort d’avoir violé une joggeuse à Central Park à la fin des années 1980, et au documentaire 13th, sur l’incarcération de masse des personnes noires aux États-Unis.

Kaepernick, qui a mené les 49ers au match du Super Bowl lors de la saison 2012, a déposé un grief contre la ligue en 2017, accusant les équipes de collusion pour le garder à l’écart du jeu. Les parties sont parvenues à une entente confidentielle en 2019.