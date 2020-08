Québec parmi les repreneurs de Nemaska Lithium: jusqu'à 300 M $ d'investissement

MONTRÉAL — Québec est prêt à remettre jusqu’à 300 millions $ dans Nemaska Lithium, qui s’était placée à l’abri de ses créanciers en décembre dernier, afin de relancer l’entreprise désireuse d’exploiter une mine près de la Baie-James et une usine de transformation à Shawinigan.

Au terme d’un processus qui s’est amorcé à la fin janvier, c’est la proposition de la société Orion, de la firme londonienne Groupe Pallinghurst et d’Investissement Québec (IQ) — qui a jusqu’ici perdu 71 millions $ dans l’aventure — qui a été retenue, a annoncé lundi la compagnie, qui a toutefois décliné les demandes d’entrevues.

Dans sa nouvelle mouture, la compagnie ne sera plus cotée en Bourse, une structure qui avait été critiquée à plus d’une reprise par le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon. L’État québécois et Pallinghurst détiendront Nemaska Lithium à parts égales et Orion demeurera le principal créancier garanti, à hauteur d’environ 135 millions $.

L’injection d’argent frais pourrait atteindre 600 millions $, mais les deux actionnaires allongeront d’abord une première tranche de 95 millions $ à la clôture, prévue pour le 15 octobre. La Cour supérieure du Québec, qui supervise le dossier, devra donner son aval dans le cadre d’une audience prévue vers la mi-septembre.

«On va y aller étape par étape, a expliqué M. Fitzgibbon, au cours d’un entretien téléphonique. Nous voulons compléter les études qui n’ont pas été finalisées et pour déterminer à quel rythme nous allons construire la mine et l’usine. Le reste (du financement) devrait être plus facile à trouver plus tard.»

Une débâcle

Nemaska Lithium souhaitait transformer, dans une usine électrochimique à Shawinigan, du minerai de spodumène extrait de la mine Whabouchi en sels de lithium à valeur ajoutée. Ces derniers devaient ensuite être vendus à des fabricants de matériaux de cathodes destinés aux batteries rechargeables au lithium-ion.

Initialement estimée à 875 millions $, la facture du projet avait bondi à plus de 1,2 milliard $ en raison des dépassements de coûts, révélés l’an dernier. Au moment de se tourner vers la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC), le 23 décembre, la société était à la recherche de 1,1 milliard $ pour compléter le montage financier de son projet.

À ce moment, IQ était le plus important actionnaire, avec une participation d’environ 13 % acquise en échange d’un investissement de 80 millions $.