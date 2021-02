Les négociations en éducation ne vont pas bien, «c'est tout le contraire», dit la CSQ

MONTRÉAL — Alors que le Conseil du trésor parle d’une accélération de la négociation avec les syndicats d’enseignants, la CSQ, qui représente la majorité d’entre eux, affirme que c’est «tout le contraire» et décrit du «surplace».

Mardi lors de la période des questions en Chambre, la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, a parlé d’une «accélération de ces négociations» avec la Centrale des syndicats du Québec et la Fédération autonome de l’enseignement. «On a entendu le message des enseignants. On est dans l’action», a lancé la ministre.

Or, la présidente de la CSQ, Sonia Éthier, a brossé un tout autre portrait mercredi. Elle rapporte que les tables de négociation dans l’enseignement et l’enseignement supérieur «font du surplace», que les rencontres «se tiennent au compte-gouttes» et que les négociations sont loin de bien aller.

La FAE, quant à elle, accueille favorablement cette invitation à accélérer la négociation, mais reste sur ses gardes.

Les syndicats de la CSQ dans le milieu de l’éducation se sont déjà dotés d’un mandat de cinq journées de grève à être exercées au moment opportun.

Ceux de la FAE seront bientôt consultés sur un mandat de moyens de pression pouvant aller jusqu’à la grève générale illimitée, à compter du 31 mai.