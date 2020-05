Ne brisez pas Horacio

Nous vivons de plus en plus dans des sociétés de l’instantané, où le futur n’est souvent pas plus loin que demain, une société toujours en recherche avide de nouvelles vedettes à consacrer, de nouveaux dieux à aimer, de nouveaux héros. On les veut rapidement. On les crée en quelques heures. On les veut comme sur Netflix pour se détendre.

C’est pour cela que maintenant sans crier gare, un homme ou une femme qui se distingue de la masse par sa fraîcheur, son charisme ou sa sincérité se voit actuellement dans notre société trop souvent catapulté, propulsé dans l’espace médiatique à des hauteurs stratosphériques auxquelles personne ne les avait préparés.

Et lorsque l’armure, l’apparat, qu’on leur a obligée à revêtir montre des faiblesses, des fissures, et bien ces mêmes gens qui l’ont mis sur le trône s’empressent alors de détourner leur regard de leurs actions. L’idole d’hier se voit alors dirigée vers le purgatoire près de la porte de Lucifer.

C’est la situation dans laquelle se retrouve temporairement le Dr. Horacio Arruda.

Dans ce marathon sanitaire qui n’en finit plus de s’allonger, le Dr Arruda, qui avait une course à peu près sans reproche, a commencé à faire quelques faux pas, à presque trébucher, à faire des erreurs. Et au lieu de lui donner de l’eau et une tape dans le dos pour l’encourager malgré quelques ratés, on a commencé en quelque sorte à le huer littérairement parlant dans les réseaux sociaux et autres médias. L’homme que l’on avait découvert et qui semblait parfait ne l’était plus.