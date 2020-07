Karine Dufour via Radio-Canada

Karine Dufour via Radio-Canada

«On comprend, avec tout ce qui se passe, que notre système de justice est malade. J’espère que notre gouvernement et notre système de justice vont comprendre le message. Toutes les façons de parler sont bonnes. Mais c’est sûr qu’actuellement, il y en a certains qui ne doivent pas bien dormir.»

«Je réalise, après tout ce que j’ai vécu, tout ce que j’ai vu, comment j’ai été chanceuse. J’ai pu piéger Guy Cloutier chez moi, mais ce n’est pas donné à tout le monde, ça ne se passe pas toujours comme ça. Il n’a pas eu le choix de passer aux aveux et de plaider coupable», a-t-elle expliqué.

Nathalie Simard figurait parmi les invités de Bonsoir bonsoir! , ce mercredi 29 juillet, et Jean-Philippe Wauthier a évidemment voulu parler de la vague de dénonciations d’agressions et d’inconduites sexuelles qui déferle actuellement sur le Québec.



Nathalie Simard poursuit en réaffirmant l’importance d’offrir des cours d’éducation sexuelle dignes de ce nom dès le jeune âge, afin que des notions comme le consentement et l’objectification soient rapidement assimilées.

«Il faut rester fort dans tout ça. C’est difficile, tous les jugements, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C’est ingrat. Tenons-nous ensemble et faisons de cette vague une chaîne de solidarité pour faire en sorte que ça arrête. En ce moment, c’est le milieu artistique qui est éclaboussé, mais ça se passe dans tous les milieux de notre société», a-t-elle déclaré.

«C’est important de se respecter. On a des enfants qui nous suivent, c’est important de donner l’exemple. Il est temps que la honte change de camp», a-t-elle conclu, espérant que les victimes n’aient plus à se buter, en plus de tout le reste, aux commentaires hostiles sur les réseaux sociaux.

Bonsoir bonsoir! est diffusée du lundi au jeudi à 21h, sur les ondes d’ICI Télé.