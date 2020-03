La conseillère municipale de Gatineau Nathalie Lemieux refuse toujours d’admettre que la Terre est ronde, plus d’un an après qu’une publication Facebook sur la question l’a mise dans l’embarras.

«Est-ce que la Terre est ronde ou elle est plate?» lui a demandé l’animateur Pierre Donais mardi soir.

«Moi je pense que ce qu’il était important de comprendre de cette intervention-là, c’est que les gens doivent commencer à se poser des vraies questions et à penser par eux-mêmes», a-t-elle répondu, esquivant la question.

À plusieurs reprises au cours de l’entrevue, elle a assimilé le fait scientifiquement prouvé que la Terre est ronde à une simple «croyance».

«Vous savez, Pierre, dans la vie tout est une question de croyances. On croit certaines choses parce qu’un jour on l’a entendu ou on l’a vu», a-t-elle affirmé en début d’entrevue. «Vos croyances sont différentes des miennes. Pourquoi? Parce que ça fait partie de qui on est.»

«Ce que je crois, ça m’appartient à moi. Mais je voulais vraiment commencer un débat sur l’importance de poser des vraies questions», a-t-elle ajouté.

La mairesse Lemieux?

Questionnée sur son avenir politique, Mme Lemieux a affirmé qu’on lui demandait «assez régulièrement» si elle comptait briguer la mairie de Gatineau en 2021. «Ça pourrait être intéressant de penser que je pourrais devenir mairesse», a-t-elle poursuivi, sans ouvrir son jeu davantage.

Elle estime que le fait qu’elle soit une femme pourrait être un avantage pour les Gatinois. «Peut-être que le fait de materner un peu, d’essayer d’unir et de vraiment changer les choses... je pense que ça pourrait faire du bien à Gatineau.»

La conseillère Nathalie Lemieux n’en est pas à sa première controverse. Quelques jours avant sa publication sur la forme de la Terre, elle s’était vu retirer son titre de mairesse suppléante par le maire, Maxime Pedneaud-Jobin pour des propos sur les musulmans.

Mme Lemieux avait soutenu que le mot «islamophobie» n’existait pas et qu’il était «normal» d’avoir peur de «ces gens-là» puisqu’ils «font beaucoup de choses mal, avec leurs camions et toutes ces choses-là». «Quand un peuple veut s’intégrer, il s’intègre et ce peuple ne s’intègre pas», avait-elle renchéri, selon Le Droit.