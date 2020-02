Icon Sportswire via Getty Images

Icon Sportswire via Getty Images Nate Thompson a récolté 4 buts et 10 passes avec le Canadien cette saison.

Le Canadien de Montréal a échangé l’attaquant Nate Thompson aux Flyers de Philadelphie en retour d’un choix de cinquième ronde en 2021.

Thompson, qui est âgé de 35 ans, a inscrit quatre buts et 10 aides en 63 rencontres avec le Canadien cette saison, en plus de remporter 55,1% de ses mises en jeu. Il pourrait devenir joueur autonome sans compensation le 1er juillet.

Le Tricolore avait acquis les services de Thompson et d’un choix de cinquième ronde des Kings de Los Angeles le 11 février 2019, en retour d’un choix de quatrième ronde.

En 760 parties dans la LNH avec les Bruins de Boston, les Islanders de New York, le Lightning de Tampa Bay, les Ducks d’Anaheim, les Sénateurs d’Ottawa, les Kings et le Canadien, Thompson a récolté 62 buts et 93 aides.