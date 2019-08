Autochtones à la télé: Natasha Kanapé-Fontaine souhaite dépasser les clichés

(c) Les Films du 3 Mars

«Ma grande leçon de vie, c’est que j’ai appris à m’aimer assez pour continuer à donner mon énergie, continuer à créer. Finalement, ça m’a redonné le goût, l’amour pour ce que je fais.» Le plus grand apprentissage qu’a fait Natasha Kanapé-Fontaine au cours des dernières années, entre autres après avoir participé au documentaire de Santiago Bertolino,NIN E TEPUEIAN - MON CRI, sur sa carrière, c’est d’apprendre à s’apprécier en tant qu’individu. En entrevue au HuffPost Québec, l’actrice, écrivaine, poétesse et activiste autochtone s’est confiée sur son parcours, son rôle dans Unité 9 et la place des Autochtones au sein du paysage culturel québécois. Changer pour mieux avancer Quand elle crée, Natasha Kanapé-Fontaine veut «participer à cette avancée ensemble - Autochtones et non-Autochtones.» Après NIN E TEPUEIAN - MON CRI, elle a réalisé qu’on peut bien vouloir changer les choses au point de vue collectif, mais que ça s’inscrit aussi et d’abord au plan personnel. «En visionnant le résultat [du film], ça m’a rappelé aussi à quel point, personnellement, je ne m’aimais pas, à l’époque. La grande leçon que j’aie en visionnant ce film-là, c’est vraiment à quel point je faisais tout ça pour tout le monde, je faisais ça pour la communauté, pour la société. Mais dans le fin fond de moi-même, c’est ce que j’ai appris au cours des dernières années: j’ai appris à m’aimer profondément - assez pour continuer la lutte, pour continuer à forcer les mouvements sociaux, à devenir le modèle de ceux qui deviennent les leaders en ce moment, qui se préparent à prendre de plus en plus la parole.»

(c) Les Films du 3 Mars

Si le rôle d’Eyota Standing Bear dans Unité 9 lui a donné une grande visibilité, l’artiste et activiste d’origine innue a également compris qu’avec ce personnage venait aussi une certaine responsabilité. «Quand j’ai pris la décision d’embarquer dans ce rôle-là [celui d’Unité 9], je prenais aussi l’engagement que j’allais devoir changer par rapport à celui-ci.[...] Si je ne m’étais pas sentie prête pour ça, je ne l’aurais pas fait. Il fallait quelqu’un pour présenter ce personnage-là, mais aussi le défendre. Toute mon expérience de militante m’a donné le bagage pour pouvoir le faire et pour répondre à ceux qui pensent que c’est juste un stéréotype ou un cliché.» Après avoir interprété ce personnage qui a eu une grande résonance au Québec, elle a commencé à prendre des moyens concrets pour avoir une meilleure hygiène de vie. «Après ça, j’ai vraiment pris des engagements personnels; maintenant, je prends vraiment plus soin de moi. Je ne consomme plus d’alcool. Il y a beaucoup de leaders dans nos nations qui sont sobres. C’est comme une condition; si tu veux être un bon leader, tu ne dois pas te mettre en danger. Donc, on arrête de consommer.» Réapprendre sa propre langue Pour Natasha, le fait d’être un modèle pour sa communauté passe non seulement par le fait d’avoir une hygiène de vie saine, mais surtout par celui de pouvoir communiquer dans sa langue maternelle. «Le fait de parler ma langue me permet vraiment d’avoir des fondations pour faire tout ce que je veux faire en ce moment, avec la chance que j’ai, avec la tribune que j’ai, et de montrer l’exemple.» Une chose vitale pour elle, parler l’innu est une façon d’accorder de la reconnaissance à sa culture et à la philosophie qui s’y rattache.

(c) Les Films du 3 Mars