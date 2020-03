Sécurité niveau supérieur selon Naomi Campbell pour prendre l'avion

A post shared by Naomi Campbell (@naomi) on Mar 10, 2020 at 6:07pm PDT

Quel masque pour quelle efficacité?

Notre collègue Mélanie Woods du HuffPost Canada avait mené la recherche. Sachez que les masques faciaux en papier ne protègent pas contre les coronavirus. En revanche, un masque N95 bien ajusté protégera contre le virus. Le masque tire son nom du fait qu’il filtre 95% des particules de plus de 0,3 microns. Souvent utilisés pour protéger contre la fumée et les émanations, ce sont des masques de qualité professionnelle qui doivent être ajustés à chaque personne et changés fréquemment. Ils s’achètent dans des Home Depot et Canadian Tire.