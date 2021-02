Naomi Campbell se déshabille pour le magazine i-D et réaffirme ses engagements

Naomi Campbell , 50 ans, fait la couverture du dernier i-D, et c’est d’ores et déjà un collector.

«Quand on voit ces images, j’espère que l’on voit que le Kenya est magnifique, que l’Afrique est magnifique. [...] Je pense que les gens, désormais, vont vraiment s’ouvrir et commencer à comprendre que la vraie beauté est en Afrique. Il y a tant de joyaux, tant de secrets cachés. Je viens ici depuis 1994 et j’en découvre encore.»

««Je me suis sentie fière, humble et heureuse de faire partie d'une séance photo avec de jeunes créatifs qui sont tous de ma couleur de peau.»»

En juillet dernier, alors qu’elle faisait une apparition (virtuelle) dans Watch What Happens Live avec Andy Cohen, elle avait manifesté sa joie de voir qu’enfin le magazine Vogue américain s’engageait à plus de diversité et à ouvrir ses colonnes à plus de créateurs noirs. «Enfin, je crois que les choses vont changer.»