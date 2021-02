4 grands mythes sur les variants de la COVID-19 auxquels il faut faire attention

Nous sommes replongés dans une période de réelle incertitude scientifique. Vous avez du mal à comprendre ce qui se passe? Voici quatre mythes courants sur les variants de la COVID-19 - et quelques détails sur ce que nous savons (et ne savons pas) jusqu’à présent.

Mythe n° 1: Les variants de la COVID-19 ont surpris les experts de la santé.

La récente explosion de la couverture médiatique liée aux variants de COVID-19 peut donner l’impression que ces souches sont apparues de manière inattendue. Mais ce type de situation n’est pas nouveau. Comme l’explique les Centers for Disease Control and Prevention (CDC): «Les virus changent constamment par mutation, et de nouveaux variants d’un virus devraient apparaître avec le temps.»





Depuis le début de la pandémie, les responsables de la santé s’attendaient à ce que de nouvelles souches se développent et se propagent.





«Les variants ne sont pas inattendus», explique Priya Soni, spécialiste des maladies infectieuses pédiatriques au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles. Elle ajoute que la COVID-19 semble en fait muter à un rythme plus lent que d’autres virus, comme la grippe saisonnière.





Cela dit, le fait que certains de ces variants se soient largement répandus à ce stade suggère qu’ils existaient avant que les responsables de la santé ne les remarquent vraiment. C’est en partie parce que le séquençage génomique du virus ne s’est pas produit suffisamment.





«Bien que le variant britannique initial ait été détecté en novembre, il semble que la plupart des virus en circulation au Royaume-Uni soient maintenant de cette souche - jusqu’à 60%», indique Soni. «Cela nous indique que les variants étaient présents longtemps avant que nous les découvrions.»





Le CDC note également que certains variants, comme la souche découverte en Afrique du Sud, sont apparus des mois avant de commencer à faire l’objet d’une couverture médiatique internationale.





Mythe n° 2: Les variants de la COVID-19 sont plus dangereux.

À l’heure actuelle, personne ne sait vraiment si les nouveaux variants sont plus susceptibles de provoquer une maladie grave ou la mort.





Récemment, des responsables britanniques ont avancé que le variant pourrait être plus mortel que le virus d’origine, ce qui allait à l’encontre de leur évaluation initiale selon laquelle le variant était seulement plus contagieux. En donnant cette nouvelle version, le directeur scientifique du Royaume-Uni a donné un exemple: si 1000 hommes de 60 ans et plus étaient infectés, le virus d’origine en tuerait probablement environ 10, tandis que le nouveau variant pourrait en tuer 13 ou 14.





Mais cela reste à confirmer. Les nouveaux variants «se propagent plus facilement et plus rapidement - ce qui peut conduire à plus de cas de COVID-19», selon le CDC. Par conséquent, cela pourrait entraîner plus d’hospitalisations et peut-être plus de décès.