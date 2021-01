8 mythes qu'il faut arrêter de croire sur les vaccins contre la COVID-19

Le développement et l’approbation rapides des vaccins contre la COVID-19 ont été vraiment remarquables. Aux États-Unis seulement, des millions de personnes ont déjà reçu au moins une dose des vaccins Pfizer/BioNTech ou Moderna (deux doses sont nécessaires pour les deux). Et les experts en santé publique travaillent d’arrache-pied pour améliorer la distribution.

Un obstacle rencontré a été l’hésitation et la méfiance à l’égard des vaccins. Aux États-Unis, par exemple, les sondages suggèrent qu’entre 50% et 70% des Américains prévoient de se faire vacciner complètement contre le COVID-19. Au Canada, se serait près des deux tiers.

Le HuffPost s’est entretenu avec plusieurs experts à propos des plus grands mythes qui circulent encore sur les vaccins...





Mythe n° 1: les vaccins COVID-19 ont été «faits en accéléré», de sorte qu’ils pourraient toujours être dangereux.

La vitesse de création des vaccins était sans précédent, mais cela ne signifie pas que les chercheurs ont sauté des étapes importantes.

«Ces vaccins n’ont pas été “précipités” à travers le développement», explique Linda Yancey, spécialiste des maladies infectieuses au Memorial Hermann Health System au Texas.

Au lieu de cela, les fabricants de médicaments et le gouvernement ont tout simplement éliminé bon nombre des inefficacités bureaucratiques qui ralentissent généralement le processus, souligne-t-elle.

En outre, les fabricants de médicaments ont pu abandonner tout ce sur quoi ils travaillaient et confier à tous leurs scientifiques cette tâche 24 heures sur 24, ajoute Yancey.

Cela dit, «il y a des parties du développement des vaccins que vous ne pouvez pas accélérer. Vous ne pouvez pas précipiter les essais de sécurité, et c’est pourquoi nous avons attendu, puis ils ont publié ces résultats cet été», note Yancey à propos de ces essais de phase 1 et de phase 2.

«Ensuite, vous ne pouvez pas précipiter les essais d’efficacité, c’est donc ce que nous attendions à l’automne», dit-elle, faisant référence aux essais de phase 3 à plus grande échelle. «Et cela s’est vraiment très bien passé.»

En outre, les agences comme les Centers for Disease Control and Prevention et la Food and Drug Administration aux États-Unis continuent de surveiller la sécurité des vaccins COVID-19 en temps réel au fur et à mesure que les vaccins sont distribués - non pas parce qu’ils craignent qu’ils n’aient pas été suffisamment étudiés, mais en tant que couche (habituel!) de protection supplémentaire.