Mustapha Aramis: comment dire adieu à son personnage

Le rôle de Michel aura été déterminant dans la jeune carrière de Mustapha Aramis, sorti du Conservatoire d’art dramatique de Québec en 2014: non seulement il aura duré plus de quatre ans (un luxe, lorsqu’on pratique ce métier incertain), mais il aura aussi représenté son premier rôle important qui ne soit pas basé sur ses origines arabes (originaire d’Algérie, il est arrivé à Montréal à l’âge de 11 ans).

On l’a vu notamment dans Blue Moon, District 31 et Ruptures, mais on le connaît surtout pour son rôle de Michel, l’éternel adolescent de la série L’heure bleue . Alors qu’il s’apprête à dire adieu à son personnage, qu’il voit un peu comme la «bibitte» de la série, Mustapha Aramis a discuté avec le HuffPost Québec de ce que représente ce rôle dans sa carrière, ainsi que des projets qui l’attendent.

«Tout allait très vite. Et il y avait beaucoup de retard. À la fin de la journée, j’ai appelé mon amie Pascale Renaud-Hébert (avec qui il a étudié à Québec) et je lui ai demandé: “c’est-tu ça, le métier? Parce que si oui, je pense que ça ne me tente pas!” J’avais l’impression que j’aurais dû en savoir plus.»

Heureusement, Mustapha a eu d’autres expériences de tournage un peu plus “relax” avant de retourner sur le plateau de Blue Moon. Ce qui l’a mieux préparé pour la suite.

«Mais ç’a été ardu. Il y a des journées, sur Blue Moon, où je finissais dans un coin et je pleurais. À la vitesse où ça allait, je ne savais pas si ce que je faisais était correct. Mais ça t’apprend à être autonome et à donner ton meilleur au moment où c’est le plus opportun pour le reste de l’équipe. Ça m’a appris une belle humilité. Je suis vraiment content d’avoir ça dans mes bagages maintenant, et de l’avoir eu aussi tôt.»

«Michel, c’est un peu la bibitte»

Mustapha interprète le personnage de Michel dans la série L’heure bleue depuis 2016. Il s’agit d’un des trois colocs d’Anne-Sophie (Céline Bonnier), qui tente de repartir à zéro après avoir perdu un enfant. Il va sans dire que Mustapha s’est attaché à ce drôle d’adulescent, qui est un peu l’«électron libre» au sein de l’histoire.

«J’ai été assez choyé par cette production. Alors que les autres sont plus dans une sorte de téléroman, moi, je peux me permettre des affaires. Michel, c’est un peu la bibitte. C’est arrivé souvent que Stéphan Beaudoin (un des réalisateurs de la série) me dise: “ok, Moust, on va la refaire… et finis ça avec une niaiserie!”» raconte-t-il en riant.

Faire le clown, c’est d’ailleurs l’une des affinités que le comédien a avec son personnage.

«Michel, c’est un éternel ado, mais c’est aussi quelqu’un avec un immense coeur, qui se montre très responsable quand la situation le requiert. Dans les moments graves de L’heure bleue, c’est un peu Mustapha qui ressort dans Michel… Mon côté “maman poule”, qui essaie toujours d’être prudent et poli dans toutes les situations.»

Revirement de situation

N’empêche que l’acteur a été surpris par l’avenue qu’a empruntée son personnage, dernièrement: Michel entretient une relation amoureuse avec Carole (Sylvie-Catherine Beaudoin), la mère d’un de ses colocs.

«J’avoue que j’appréhendais un peu ça… Comme acteur, on s’investit beaucoup dans notre personnage, et il y a une partie un peu égoïste, quand un personnage ne s’en va pas là où on l’attendait! Mais j’avais envie de faire ma job le plus fidèlement possible, et de rendre ça le plus crédible possible.»

Il a pris goût à vivre le premier véritable amour de son personnage… et avoue que finalement, cette histoire d’amour hors-norme tombait sous le sens pour son personnage.

«C’est excitant de voir Michel grandir de cette manière-là, à travers une situation qui nous forge un peu tous: cet espèce de bouillonnement du premier grand amour. Je ne sais pas encore où ça s’en ira pour la cinquième saison, mais je trouve ça très excitant de passer à travers ça avec lui.»

L’univers des «gamers»

On peut également voir le comédien dans Game(R), une web-série qui en est actuellement à sa deuxième saison sur tou.tv et qui nous emmène dans l’univers particulier de la compétition de jeux vidéo. On y découvre notamment le vocabulaire, les expressions en anglais et le sexisme latent caractéristiques de ce monde à part.