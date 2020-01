Comment Montréal est devenue une plaque tournante de la musique électronique

«Ça nous a permis de connaître différents artistes et différents styles, relate-t-il. Que ce soit le techno, le house, le drum and bass, le jungle.»

La musique électronique a donc commencé à passer de la culture marginale à celle plus populaire à cette époque. Néanmoins, Pascal Lefebvre estime que ce sont dans les raves et les after-hours que la communauté montréalaise de l’électro a commencé à se bâtir.

Concentrée dans les boîtes de nuit, les raves (pas toujours légaux) et les after-hours au début des années 1990, la musique électronique est devenue plus accessible au public avec l’apparition de plusieurs festivals à la fin de cette décennie. On a qu’à penser au MEG et à Mutek créés respectivement en 1999 et en 2000.

«On a beaucoup de possibilités pour découvrir de la musique électronique à Montréal, explique Pascal Lefebvre, cofondateur de Piknic Électronik et Igloofest . [...] C’est ce qui fait la richesse de la proposition montréalaise, autant dans ses festivals que dans ses clubs que partout où on la retrouve.»

Les acteurs du milieu demeurent modestes et ne déclarent pas explicitement que la métropole est maintenant le point central de la musique électronique en Amérique du Nord. Par contre, tous s’entendent pour dire que Montréal est aujourd’hui un pôle important de création et de diffusion et que sa scène est unique au monde.

Outre la variété de festivals, une autre facette qui démarque Montréal est la proximité entre les arts visuels et la musique électronique. Igloofest et Mutek en sont des exemples probants avec l’association entre les performances musicales et les projections visuelles numériques.

«Quand j’étais à Londres et que je disais que je venais de Montréal, des gens me répondaient “Ah wow, la scène électronique a l’air super”, affirme le Québécois CRi, un protégé de la maison de disque londonienne Anjunadeep. Des fois, ça me surprend un peu. En étant dedans, on dirait que je ne m’en rends pas compte.»

La démocratisation de ce genre musical s’est faite grâce à l’apparition des festivals qui ont permis un rayonnement de tous les styles d’électro. De la musique dite plus commerciale à celle plus émergente ou avant-gardiste, tous les amateurs d’électro peuvent y trouver leur compte à Montréal. La renommée de la ville n’est plus à faire à l’international.



Selon M. Bernier, cette communion entre les différents arts numériques à Montréal découle probablement du sixième Symposium international des arts électroniques, qui s’est tenu dans la métropole en septembre 1995. Il qualifie l’événement de «révélation» sur la scène électronique montréalaise.

Nicolas Bernier fait aussi remarquer que les différentes formes d’art et de styles musicaux cohabitent au sein même d’un festival.

«À Mutek, il va y avoir des soirées dansantes, mais il y a encore une place pour tout ce qui est expérimental, mentionne-t-il. Il y a des festivals comme Elektra, qui présente des soirées vraiment musicales, mais où il y a en même temps des installations en galerie. Le public se promène dans cet univers et il est très heureux. C’est une de nos forces [à Montréal].»

L’électro voit du soleil

La musique électronique s’adressait surtout aux oiseaux de nuit montréalais dans les années 1990. Toutes les performances musicales avaient lieu le soir et la nuit, et ce, jusqu’aux petites heures du matin.

Piknic Électronik, qui se déroule au parc Jean-Drapeau, a grandement contribué à faire connaître le genre à un public plus large en se taillant une place dans la vie des Montréalais, les dimanches après-midi d’été. L’événement qui se tenait de mai jusqu’à septembre en 2020 met de l’avant des artistes de tous les styles d’électro.

«Piknic a permis à tout le monde d’y aller puisque c’est en plein jour. Ce n’était plus un truc obscur pour les connaisseurs. Ç’a vraiment participé [à la démocratisation]», analyse Nicolas Bernier.

«Quand on a parti Piknic en 2003, on arrivait à la trentaine, raconte Pascal Lefebvre. On se disait que la culture underground, pour la vivre, il fallait la vivre de nuit jusqu’à très tôt le matin. On a voulu sortir cette culture de nuit et l’amener dans un côté plus diurne.»

«Il y avait tellement une panoplie de styles que nous, mélomanes de nature, on aimait et voulait faire découvrir dans un autre contexte, ajoute Lefebvre. Le contexte qu’on a choisi, c’était d’être dans un parc, avec un regard sur la ville et de faire redécouvrir un joyau de Montréal, l’oeuvre Trois disques du sculpteur Alexandre Calder.»

