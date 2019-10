Luis Alvarez via Getty Images Quatre petits commerces sur cinq ne versent pas les tarifs requis, selon un sondage Léger.

Vous entrez dans une petite boutique à l’atmosphère feutrée et l’ambiance vous séduit, surtout qu’une musique que vous aimez beaucoup joue en arrière-plan et vous rappelle cette fameuse soirée où... Sauf qu’il y a un os: dans quatre cas sur cinq, cette musique est diffusée illégalement et sa diffusion prive tous les acteurs du monde musical — de l’auteur-compositeur à l’interprète au producteur en passant par les éditeurs et les musiciens accompagnateurs — des redevances auxquelles ils ont droit. Un sondage réalisé par la firme Léger dont La Presse canadienne a obtenu copie démontre en effet que si les trois quarts (77 p.c.) des petites entreprises de 10 employés et moins diffusent de la musique d’ambiance, seulement 11 pour cent d’entre elles ont versé les tarifs requis pour la diffusion publique de musique. Parmi celles qui en diffusent, ce pourcentage monte à peine à 12 pour cent, contre 81 pour cent qui n’en paient pas. Or, une diffusion publique sans licence est illégale au Canada, ce qui veut dire que l’écrasante majorité des petites entreprises qui diffusent de la musique ne paient pas les droits et sont dans l’illégalité. «La loi canadienne prévoit que si vous utilisez de la musique dans un commerce et que le public, vos clients, entend cette musique, vous devez obtenir une autorisation, une licence des ayants droit», explique Éric Baptiste, chef de la direction de la SOCAN. La SOCAN est l’organisme responsable de la gestion des droits des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique qui oeuvre en collaboration avec RÉ:SONNE qui, elle, fait le même travail pour les interprètes, musiciens et producteurs de disques. Ces deux organismes, qui sont chargés de percevoir les droits requis et de remettre aux créateurs et producteurs leur part du gâteau, ont créé en juillet dernier Entandem, qui sert désormais de guichet unique pour la vente de licences de diffusion. Ignorance de la loi L’enquête de Léger offre du même coup l’explication la plus claire de cette délinquance: 82 pour cent des entreprises interrogées ne connaissent même pas l’existence du droit tarifaire de performance publique. «Il faut sensibiliser les gens qui vont dans des commerces, qui se retrouvent dans des salles d’attente de vétérinaires ou de dentistes et sensibiliser les entrepreneurs et les commerçants qu’il y a des droits à payer. Plus souvent qu’autrement, ils ne le savent pas», explique Mathieu Péloquin, vice-président chez Stingray. C’est cette firme, qui vend entre autres des services de diffusion de musique aux commerçants, qui a commandé le sondage Léger.

Quand on tombe dans les entreprises où il y a entre un et dix employés, c’est là que se trouve le problème, qu’on pense à des salles d’attente chez le dentiste ou le vétérinaire, ou au petit commerce indépendant, les petits restaurants ou les petits bars. Mathieu Péloquin, vice-président chez Stingray

Sans aller jusqu’à mettre en doute les résultats du sondage, Éric Baptiste reconnaît avoir été surpris de l’ampleur de cette délinquance: «Nos propres chiffres, nos propres recherches montrent que la proportion est bien plus importante que ça puisque, par exemple, la SOCAN a 100 000 établissements qui ont une licence et qui acquittent directement les droits aux auteurs-compositeurs». Mais l’objectif était justement de viser les angles morts, précise Mathieu Péloquin: «On a vraiment focalisé sur les petites entreprises. C’est sûr que les grandes s’assurent de payer les droits de performance pour la musique d’ambiance qui est jouée chez eux, mais quand on tombe dans les entreprises où il y a entre un et dix employés, c’est là que se trouve le problème, qu’on pense à des salles d’attente chez le dentiste ou le vétérinaire, ou au petit commerce indépendant, les petits restaurants ou les petits bars.» Illégal, illégal et... illégal Plaçons-nous maintenant dans la peau du propriétaire d’une petite boutique qui, lui, aime bien la musique qui tourne à la station fictive CXYZ-FM. Il a déjà vaguement entendu parler de droits d’auteur, mais il se dit que la station de radio a probablement déjà payé pour ces droits et, donc, qu’il n’y a pas de problème. C’est illégal. Bien que la station de radio ait payé ces droits, le commerçant doit en faire autant pour en faire une diffusion publique. Selon l’enquête, près des deux tiers des entreprises interrogées mettent la radio dans leur espace public. De l’autre côté de la rue, dans ce sympathique petit resto exotique, le propriétaire a préparé une série d’enregistrements de musique de son pays à partir de sa collection personnelle pour ajouter une saveur d’authenticité à son ambiance. Les droits, il les a payés en achetant les disques ou en téléchargeant la musique sur iTunes et autres supports musicaux, se dit-il. C’est illégal. Les droits de diffusion publique, eux, n’ont pas été payés. Le sondage indique que le choix de diffuser sa propre musique est le fait d’un établissement sur cinq. Un peu plus loin sur la rue, les propriétaires anxieux d’animaux de compagnie sont accueillis dans la salle d’attente de la clinique vétérinaire par une douce musique classique apaisante, que le docteur de pitou et minou a programmé à partir de son compte personnel sur un service de diffusion en continu (du type Spotify, par exemple). Ces droits, il les paie chaque fois qu’il paie pour son abonnement. C’est illégal. Encore là, les droits de diffusion publique n’ont pas été payés, mais 17 pour cent des répondants disent diffuser à partir d’un tel compte personnel.

Selon l’enquête, en fait, un peu moins d’un commerçant sur 10 utilise un distributeur comme SiriusXM ou Stingray qui, eux, paient ces droits, alors que le reste des établissements qui diffusent la radio, leur propre musique ou un service de diffusion en continu et qui sont en règle ont payé ces droits directement aux organismes réglementaires.* «Quelle que soit la source de la musique, du moment où le public, les clients, y sont exposés ça génère la nécessité d’avoir une licence parce que ça fait partie du droit fondamental qu’a le créateur d’une chanson, de la musique, des paroles, de son éditeur, d’être associé au succès commercial de son oeuvre.» Légal au prix... d’une chanson Demandez à n’importe qui, concernant n’importe quel service disponible gratuitement sur le web, par téléchargement ou carrément dans sa propre discothèque et encore plus s’il l’a déjà payé, s’il serait prêt à payer pour s’en servir et la réponse prévisible sera probablement non. Sans surprise, c’est la réponse obtenue dans l’enquête auprès des petits commerçants, dont 80 pour cent ont dit qu’ils ne seraient pas prêts à payer pour de la musique d’ambiance et seulement 18 pour cent se sont dits prêts à payer, la plupart de ces derniers (13 pour cent) spécifiant «un petit montant».

Beaucoup disent que la musique est importante pour leurs activités, pour la prospérité de leurs affaires, mais ils ont une certaine réticence à en acquitter le prix. Éric Baptiste, chef de la direction de la SOCAN.