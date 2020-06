Les moutons seront de retour au parc Maisonneuve tout l'été

Peter Cade via Getty Images

Une bonne nouvelle pour les parents et leurs enfants, le projet d’écopâturage Biquette est de retour cet été du 6 juillet au 20 septembre, a annoncé l’arrondissement de Rosemont La Petite-Patrie .

Pour aller observer moutons (et même leurs petits) et poules, tous les jours de 9h à 19h, il suffit d’emprunter l’entrée située sur le boulevard Rosemont, derrière les jardins communautaires comme l’indique le plan ci-dessous.

Mais ce n’est pas tout, le projet Biquette comporte également un volet scientifique sur le pâturage en milieu urbain - les moutons vont permettre d’entretenir les espaces verts de façon alternative et écologique. Les enfants pourront en apprendre plus sur l’agriculture urbaine, les enjeux et la zoothérapie.