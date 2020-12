5 excellents mousseux à moins de 30$

Pas besoin de se ruiner pour bien boire. Ces bulles infuseront un peu de réjouissance dans vos soirées des Fêtes.

À LIRE AUSSI : Des champagnes pour dire adieu à 2020 comme un chef!

François Mikulski Crémant De Bourgogne 2018

SAQ

Cet assemblage bio non certifié, majoritairement à base de pinot noir, de chardonnay et d’aligoté offre un excellent rapport qualité-plaisir!-prix. Sa rondeur, ses notes de poire légèrement noisettées et ses fines bulles nous ont conquis /

Patrick Piuze Non dosé Méthode Traditionnelle

SAQ

Élaboré par un Québécois exilé à Chablis, ce chardonnay non dosé, très très sec, charme par son caractère et sa vivacité. Des bulles fines et soyeuses qui ne laissent personne indifférent. /

Sébastien Brunet Vouvray Méthode Traditionnelle Brut 2018

SAQ

Des bulles nature à bon prix! On craque pour cette bouteille élaborée à base de Chenin blanc offrant minéralité, fraîcheur et vivacité. Son caractère oxydatif attirera sans doute des «Oh» et des «Ah» autour de la table. /

Bottega Gold

SAQ

Envie d’un bon Prosecco passe-partout? C’est celui-ci qu’il faut acheter. Avec ses bulles fines et persistantes, ses élégants arômes de pomme golden, de poire et d’abricot, et sa finale demie-sec, il charme autant à l’apéro que pendant un repas de fruits de mer. La bouteille dorée fait en plus son effet sur la table! Bottega propose aussi un ensemble de 4 mini bouteilles variées pour ceux qui boiront en solo. /

Loxarel A Pèl Ancestral Brut Nature 2019

SAQ