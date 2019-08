L’invasion est si proche. Une banane ramenée de l’épicerie et puis BAM, une armée de mouches à fruits vous tourne autour avant même votre premier café. Pour les dégager rapido presto, voici les meilleurs trucs naturels et maisons.

Vinaigre de cidre et savon à vaisselle

C’est le truc le plus répandu, économique et probablement le plus efficace. Versez dans un verre une petite quantité de vinaigre de cidre en y ajoutant quelques gouttes de savon à vaisselle. Les mouches seront attirées par le sucre, puis ne pourront plus redécoller grâce à la texture collante du savon.

Mettez ensuite une pellicule par-dessus le verre, puis faites de petits trous au centre. Pas trop près des côtés pour qu’elles ne puissent pas s’échapper du piège.

Vous pouvez aussi utiliser du vinaigre de vin, du mirin, de la bière, ou du sirop d’érable.