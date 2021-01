Mortinaissances au Canada: il faut agir maintenant contre cette tragédie cachée

Alexey_M via Getty Images

Alors qu’elle était dans mon ventre, Bébé Judith s’amusait à faire du kickboxing, c’est certain! Elle était pleine d’énergie, bougeait beaucoup et frappait fort. À 37 semaines de grossesse, je me suis rendue compte que mon «bébé kickboxing» bougeait moins souvent et frappait moins fort. Malgré une légère inquiétude, j’ai attendu quelques jours pour en parler à mon médecin pendant un rendez-vous de suivi planifié. Le médecin a écouté quelques battements de cœur et m’a dit qu’il était normal de moins sentir le bébé bouger en fin de grossesse. Je m’en retourne donc chez moi, rassurée. Deux jours plus tard, je ne sens plus mon bébé bouger. Mon mari et moi nous rendons à l’hôpital, mais il est déjà trop tard: le cœur de Bébé Judith ne bat plus. Le 18 septembre 2012, j’accouche d’une petite fille morte-née à 38 semaines de grossesse. Le rapport d’autopsie indique que Bébé Judith était en pleine santé et qu’elle est décédée par asphyxie, c’est-à-dire qu’elle a manqué d’oxygène dû à une inflammation du cordon ombilical. Je sais maintenant que si je m’étais rendue à l’hôpital une semaine plus tôt, Bébé Judith serait probablement en vie aujourd’hui.

En 2018, le Comité permanent des ressources humaines, du développement des compétences, du développement social et de la condition des personnes handicapées de la Chambre des communes a entendu des témoignages poignants de parents qui, comme moi, ont été affectés par la perte d’une

grossesse ou d’un nourrisson, et de ce que le gouvernement pourrait faire pour s’assurer que ces parents n’aient plus à souffrir de difficultés financières ou émotionnelles indues à la suite d’une telle perte. Malheureusement, cela n’a pas mené à des actions concrètes. De même, le comité n’a pas abordé ce que le gouvernement pourrait faire pour prévenir certains de ces décès. Cette même année, le Sénat australien a établi un comité spécial de la recherche et de l’éducation sur les mortinaissances afin d’étudier et de faire rapport sur l’avenir de la recherche et de l’éducation sur les mortinaissances en Australie. Dans son rapport, le comité souligne que «les mortinaissances sont 30 fois plus fréquentes que les morts subites du nourrisson, mais elles reçoivent beaucoup moins d’attention de la part du public et du gouvernement que les autres décès périnataux et d’enfants en bas âge.»

Chaque année, plus de 3000 bébés meurent dans le ventre de leur mère. Cela représente 8,4 mortinaissances chaque jour.