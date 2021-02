Une première bande-annonce ultra-violente pour «Mortal Kombat»

La toujours très populaire franchise de jeux vidéo Mortal Kombat aura droit à une nouvelle adaptation cinématographique ce printemps. À un peu moins de deux mois de la sortie de celle-ci, Warner Bros. a dévoilé, ce jeudi 18 février, une première bande-annonce de ce long-métrage qui, fidèle à source d’inspiration, ne lésine pas sur la violence excessive et les effusions de sang.

Ce nouveau Mortal Kombat est le premier film réalisé par Simon McQuaid, d’après un scénario de Greg Russo et Dave Callaham (Wonder Woman 1984, Godzilla, The Expendables), Le projet avait d’abord attiré l’attention en raison de la présence à la production de James Wan (réalisateur des films Saw, The Conjuring et Furious 7)

Bénéficiant d’un budget assez substantiel, l’équipe de production a visiblement laissé de côté le techno tapageur des années 1990 pour opter pour une approche esthétique plus «sombre et réaliste», tout en y incorporant allègrement les éléments plus fantastiques du récit, question de rendre justice aux pouvoirs surnaturels des différents personnages.

Contrairement à ses prédécesseurs, le film désire également faire honneur au côté très sanguinolent de la franchise, qui a fait sa bonne (ou sa mauvaise, c’est selon) réputation depuis ses débuts dans les arcades nord-américaines, en 1992.

Vous pouvez voir ces premières images ci-dessous (coeurs sensibles s’abstenir).