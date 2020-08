ABC Photo Archives via Getty Images

ABC Photo Archives via Getty Images Reni Santoni était à l'affiche, en 1974, du film Indict and Convict.

Il avait 81 ans. Ce samedi 1er août, l’acteur américain Reni Santoni est décédé, comme l’a confirmé ce lundi son amie, la scénariste et productrice de télévision Tracy Newman, dans une publication Facebook. Il est décédé de causes naturelles après plusieurs mois de soins palliatifs.

«Ceux d’entre vous qui l’ont connu savent combien il était drôle, écrit cette dernière. Quel acteur, improvisateur, interprète, etc. Il était si brillant. Je l’aimais beaucoup et il va me manquer terriblement.»