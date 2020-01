Mort de Kobe Bryant: un drame aux circonstances encore floues

Réponse: L’accident s’est produit dimanche matin un peu avant 10h heures locales dans les collines escarpées de Calabasas, au nord-ouest de Los Angeles. La cause du crash n’est pas encore connue. D’après les premières informations, un épais brouillard enveloppait la région au moment du drame. Selon le média américain TMZ, le premier à avoir annoncé la mort du basketteur, les premières données de vol font état de difficultés apparues alors que l’engin survolait le zoo de Los Angeles. Le pilote aurait alors été averti qu’il volait trop bas. Quelques minutes plus tard, l’hélicoptère a semble-t-il heurté une colline d’environ 520 mètres, avant de prendre feu.

Le NTSB, l’agence américaine chargée de la sécurité dans les transports, a annoncé avoir dépêché une équipe de 18 personnes en Californie pour participer à l’enquête. Interrogée par l’AFP, la police de Los Angeles (LAPD) a indiqué que le manque de visibilité était tel que ses propres hélicoptères avaient été laissés au sol jusque dans l’après-midi, moment où le ciel s’est dégagé.



Qui étaient les passagers de l’hélicoptère?

L’hélicoptère transportait en tout neuf personnes. Aucune n’a survécu au crash. Outre le pilote et Kobe Bryant, la fille du basketteur américain, Gianna, âgée de 13 ans, figure parmi les victimes. Grand espoir du basket féminin, la jeune fille se rendait avec son père à un tournoi lorsque l’accident est survenu. Selon plusieurs médias, deux de ses coéquipières et trois de leurs parents se trouvaient également à bord et sont également décédées. La dernière victime est l’entraîneure de basket des jeunes filles.

Qui était Kobe Bryant?

Bryant, 41 ans, figure parmi les légendes du basket américain. Il a passé 20 saisons dans les rangs des Los Angeles Lakers, célèbre club de NBA avec lequel il a notamment remporté cinq titres de champion. Elu meilleur joueur (MVP) lors de la saison 2007-2008, il fait partie des sept joueurs à avoir inscrit plus de 30.000 points durant sa carrière. Il a été sélectionné à 18 reprises pour le All Star Game, confrontant les meilleurs joueurs de la saison, notamment en 1998 alors qu’il n’avait que 19 ans.

Médaillé d’or olympique avec la sélection américaine en 2008 et 2012, il a pris sa retraite en 2016. Depuis, il s’était reconverti dans les affaires, via sa société d’investissement Bryant Stibel, et dans la production cinématographique. Son court-métrage d’animation “Dear Basketball” avait été couronné par un Oscar en 2018.

Quelles réactions son décès a-t-il suscité?

Une vague d’émotion a submergé le monde bien au-delà des amateurs de basket ou de sport à l’annonce de la disparition de Bryant. “C’est une terrible nouvelle!”, a d’abord réagi le président américain Donald Trump, rapidement suivi par son prédécesseur à la Maison-Blanche Barack Obama, grand amateur de basket, qui a salué sur Twitter la mémoire de cette “légende”.

Les basketteurs du monde entier ont également rendu hommage à l’ancien joueur. Parmi eux, Michael Jordan, autre star planétaire de la NBA, Shaquille O’Neal, qui fut son coéquipier à Los Angeles, ou le Français Tony Parker. L’image poignante de LeBron James, star des Lakers, séchant ses larmes avec un mouchoir dimanche soir sur le tarmac de l’aéroport de Los Angeles, a fait le tour du monde.

Mais la disparition de Bryant a également ému tout le monde du sport. La star brésilienne du PSG Neymar a ainsi célébré en plein match la mémoire de Bryant, en dessinant avec ses doigts le chiffre 24 (le numéro de Bryant aux Lakers) juste après avoir marqué son deuxième but face à Lille. Lundi à l’Open d’Australie de tennis, Nick Kyrgios a pénétré sur le court vêtu du maillot de Bryant avant d’affronter Rafael Nadal, et l’Américaine Coco Gauff a joué avec des messages dont “RIP Kobe” écrits au feutre sur ses chaussures.