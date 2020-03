Henri Richard est mort à 84 ans

“C’est avec beaucoup de tristesse que le Canadien a appris le décès de l’ancienne légende et ambasseur, Henri Richard, plus tôt aujourd’hui, a confirmé le Tricolore sur son compte Twitter. Nos plus sincères condoléances à la famille de M. Richard.”

Surtout, il a fait graver son nom sur le précieux trophée en 11 occasions, un sommet dans l’histoire de la LNH, et une fois de plus que Béliveau et Yvan Cournoyer, un autre ancien capitaine du Canadien.

Reconnu pour sa fougue, sa ténacité et pour ses qualités de fabricant de jeu, Richard a mené la LNH au chapitre des passes en 1957-1958 (52), et de nouveau en 1962-1963 (50). Il a connu neuf saisons d’au moins 20 buts, incluant une de 30 filets en 1959-1960.

Malgré sa petite taille, Richard a pris part à 1256 matchs de saison régulière dans la LNH, un autre sommet dans l’histoire du Tricolore. En carrière, il a totalisé 358 buts et 688 mentions d’aide pour une récolte de 1046 points, le troisième plus haut total chez le Canadien derrière Guy Lafleur (1246) et Béliveau (1219). Richard a ajouté 129 points en 180 rencontres éliminatoires, incluant 49 buts.

Lauréat du trophée Bill-Masterton en 1974, un honneur récompensant la persévérance au jeu, et quatre fois élu au sein des équipes d’étoiles de la LNH, Richard a annoncé sa retraite à l’issue de la saison 1974-1975.

Le Canadien a retiré son no 16, le 10 décembre 1975, et Richard a été intronisé au Temple de la renommée du hockey en juin 1979.

Richard laisse dans le deuil son épouse Lise, ses enfants Michèle, Gilles, Denis, Marie-France et Nathalie, 10 petits-enfants et quatre arrière-petits-enfants. Sans oublier une tonne d’admirateurs, à Montréal, au Québec et un peu partout dans les cercles de la LNH.

Une carrière bien remplie

Après une étincelante carrière junior, incluant une campagne de 56 buts et 109 points en 54 matchs avec le Canadien junior de Montréal en 1953-1954, Richard a rejoint son célèbre frère chez le Canadien à l’automne de 1955.

Richard s’est fort bien tiré d’affaires lors de cette saison recrue, amassant 19 buts et 21 passes en 64 rencontres. Surtout, il inscrira son nom sur la coupe Stanley dès sa première année dans la LNH.

Richard contribue étroitement aux quatre championnats subséquents du Canadien à la fin des années 50, tout particulièrement lors de la saison 1957-1958, la meilleure de sa carrière grâce à une récolte de 80 points en 67 matchs.

Ce rendement lui vaut le deuxième rang du classement des marqueurs, quatre points derrière son coéquipier Dickie Moore, et une place au sein de la première équipe d’étoiles.

En 1959-1960, Richard amasse 12 points en huit matchs éliminatoires et mène le Canadien vers un cinquième triomphe consécutif. Son frère, de 15 ans son aîné, annonce sa retraite à l’issue de cet autre championnat, mais le “Pocket Rocket” préservera la renommée de la famille Richard grâce à son talent, son leadership et sa ténacité.

Après une disette de quatre ans, le Canadien ajoute quatre coupes Stanley en cinq saisons, entre 1965 et 1969.

Au printemps de 1966, le Canadien efface un déficit de 0-2 en finale face aux Red Wings de Detroit et l’emporte en six rencontres. Durant ces séries, Richard ne marque qu’un seul but, mais il est crucial; il survient à 2:20 de la première période de prolongation du sixième match, à Detroit, et procure au Canadien la 14e coupe Stanley de son histoire.

Ce ne sera pas son seul filet décisif en grande finale. Richard répétera le tour de force cinq ans plus tard, à la troisième période du septième match de la série opposant le Canadien aux Black Hawks, à Chicago.

Pour Richard, cette 10e bague emblématique de la Coupe Stanley a été la plus satisfaisante de toute sa carrière, en raison du contexte. C’est du moins ce qu’il a confié au journaliste Robert Laflamme, de La Presse Canadienne, peu avant les célébrations du centenaire de l’équipe, en décembre 2009.

Deux matchs plus tôt, Richard avait été laissé sur le banc par l’entraîneur en chef Al MacNeil. Insulté, et mécontent de l’ambiance qui régnait au sein de l’équipe, le vétéran attaquant explose et qualifie MacNeil d’incompétent.

“J’étais très fâché et j’ai dit des choses que je n’aurais peut-être pas dû dire, a-t-il confié en 2009. J’ai parlé parce que je croyais que c’était nécessaire. Je ne dis pas que c’était correct parce qu’on doit respecter son entraîneur. Mais moi, je voulais simplement jouer au hockey.”

Deux ans plus tard, de nouveau à Chicago, Richard passe à l’histoire avec une 11e coupe Stanley, sa seule à titre de capitaine du Canadien.

“Personne ne va battre ça, c’est impossible. Je le dis sans prétention. C’est qu’il y a trop d’équipes. Les bons joueurs sont trop éparpillés”, avait également affirmé Richard.