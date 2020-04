L'acteur Ghyslain Tremblay meurt à 68 ans

Bernard Préfontaine via uda.ca

Le comédien Ghyslain Tremblay, connu pour ses nombreux rôles au petit écran, notamment dans des productions jeunesse qui ont marqué toute une génération, est décédé mardi à l’âge de 68 ans.

Selon ce qu’a confié son frère, François Tremblay, à la radio ICI Première au Saguenay_Lac-Saint-Jean, il souffrait de la maladie d’Alzheimer depuis plusieurs années et il aurait probablement succombé à une infection à la COVID-19.

Toujours selon ce qu’a rapporté son frère, il s’était retiré du milieu artistique il y a une dizaine d’années, tout juste avant de recevoir un diagnostic de la maladie d’Alzheimer.

Ghyslain Tremblay résidait dans un centre spécialisé de la région de Verdun, où il y aurait eu une éclosion de la COVID-19. La médecin qui le traitait aurait dit à la famille que M. Tremblay a eu une poussée de fièvre mardi matin et serait décédé dans les heures suivantes.

Il avait notamment incarné Pico dans “Les 100 tours de Centour”, en 1971 et 1972.

Son travail dans “Pop Citrouille”, “Le Parc des Braves” et “Cormoran” a également retenu l’attention.

Au cinéma, on a pu le voir dans “Les Plouffe”, de Gilles Carle, ainsi que “Idole instantanée”, entre autres.

Les plus récentes productions dans lesquelles on a pu voir jouer Ghyslain Tremblay sont les séries “Ramdam” et “Les Invincibles”.

Plusieurs admirateurs ont partagé des mots de soutien envers la famille ainsi que des messages en hommage à l’artiste qui les a marqués.

Des collègues de M. Tremblay ont fait de même. C’est le cas du dramaturge Michel Marc Bouchard qui a écrit sur sa page Facebook apprendre le décès de son ami “avec une profonde tristesse”.