À la mort de mon grand-père, j'ai perdu mon meilleur ami, mais j'ai retrouvé ma force intérieure

La démence vasculaire a été diagnostiquée en juin 2014, quelques mois avant mon premier jour à l’université. Malgré une intervention chirurgicale réussie pour réparer une valve au niveau du cœur, se sont enchaînées une pneumonie, deux chutes et une possible hémorragie au cerveau peu avant son diagnostic, à 85 ans.

Je n’ai jamais voulu penser au jour où je perdrais mon grand-père. Il avait rêvé que j’accède un jour à l’université et ensemble, nous attendions avec impatience tant mon premier jour que ma graduation. Pourtant, quatre mois seulement avant de revêtir ma toge et mon mortier, je me suis assise avec lui dans une chambre d’hôpital, le regardant prendre ses dernières respirations.

Exactement un an après avoir perdu mon grand-père qui était atteint de démence, je me suis retrouvée à parler au téléphone avec une thérapeute spécialisée en deuil.

La démence vasculaire est due à une lésion cérébrale provoquée par un manque d’apport sanguin au cerveau. Pour quelqu’un qui se targuait de son intelligence et de sa vivacité d’esprit, voir mon grand-père se détériorer me brisait le coeur.

Nous étions des amis, malgré notre différence d’âge de presque 70 ans. Il adorait me laisser passer du temps à lire et à écrire des histoires dès mon plus jeune âge et je posais toujours des questions sur sa vie et ses expériences, pendue à ses lèvres. C’était la première personne que j’appelais lorsque j’obtenais une bonne note à un examen, et je le consultais toujours lorsque j’avais du mal à faire mes devoirs ou une mauvaise journée à l’école.

Ironiquement, sa santé s’est détériorée au cours de ma dernière année à l’université. En décembre 2017, sa démence progressait rapidement et il a été conduit à l’hôpital suite à une infection particulièrement agressive. Il a passé Noël à l’hôpital et, malheureusement, il n’est jamais rentré à la maison. En février 2018, il a été placé dans une résidence, mais moins de deux semaines plus tard, il est décédé.

Tout le monde autour de moi savait à quel point j’étais proche de mon grand-père. Ils ont donc été complètement bouleversés lorsque cinq jours plus tard, j’étais déjà de retour à l’université pour assister à des conférences et à des séminaires, comme d’habitude. À l’intérieur de moi, j’étais une épave, mais je ne pouvais pas le laisser tomber, alors j’ai persévéré.

Je me suis lancée tête première dans tout pour rester occupée et vivre ma vie aussi normalement que possible. La devise de mon grand-père dans la vie avait toujours été «Je peux le faire», et j’étais déterminée à prouver que je pouvais continuer.

Cette mentalité semblait porter ses fruits: peu de temps après son décès, je semblais être en train de fleurir. J’ai obtenu certaines de mes meilleures notes, atteint mes objectifs personnels et j’ai même passé des entretiens avec succès pour ma maîtrise de rêve en journalisme.