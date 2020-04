L’acteur Andrew Jack est décédé, a annoncé son agent le mercredi 1er avril. Il a succombé après avoir contracté le coronavirus à l’âge de 76 ans.

Cet acteur, qui était apparu dans Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi en tant que général Ematt, ainsi que dans Solo: A Star Wars Story et dans Star Wars: Episode VII – The Force Awakens, était également coach en dialogue. À ce titre, il avait travaillé notamment avec Robert Downey Jr et Chris Hemsworth.

Sa femme, Gabrielle Rodgers, lui a rendu un hommage poignant sur son compte Instagram.