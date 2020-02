10 chics montres pour lui à moins de 350$

Solios - Modèle Éclipse

Conçues par deux Québécois, les élégantes montres Solios fonctionnent à l’énergie solaire et artificielle. Un filtre solaire installé sous le cadran semi-opaque permet de l’alimenter. Seulement 1h30 d’exposition au soleil suffit pour la recharger totalement et lui procurer une autonomie de six mois. Autrement dit, vous pouvez rester enfermé chez vous dans le noir tout l’hiver, sans craindre que votre montre cesse de fonctionner.Nul besoin de changer la batterie, évitant chaque fois d’en jeter une nouvelle, voire tout le bracelet comme certains font – par paresse - quand leur batterie meurt. Un cadeau écolo, oui, mais surtout chic! Plus d’infos ici.



335$