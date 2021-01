Montréal repousse les dates limites des versements du compte de taxes

Les citoyens et commerçants de Montréal auront plus de temps pour acquitter leur compte de taxes municipales en 2021.

L’administration Plante a annoncé mercredi que la date limite du premier versement a été repoussée au 1er juin, au lieu du 1er mars.

Même chose pour le deuxième versement qui pourra être effectué d’ici le 1er septembre, plutôt que le 1er juin.

«Ces reports nous apparaissent nécessaires vu la situation pandémique qui prévaut dans la métropole et la reprise plus lente de notre économie. Cette mesure nous permettra par ailleurs de soutenir nos petits commerçants qui peinent à traverser la crise et à se remettre sur pied en ces temps difficiles», a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante, par voie de communiqué.

La Ville de Montréal a confirmé lors du dépôt de son budget pour 2021 que les taxes foncières étaient gelées pour cette année. Ce gel touche 80% de la facture de taxes des Montréalais.