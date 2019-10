Montréal va s'illuminer en rose pour la cause

Une manière de nous rappeler que ces 25 ans d’action ont permis de faire progresser le taux de survie à 88 %. Il faut savoir qu’une femme sur 8 développera un cancer du sein au cours de sa vie. Tous les ans, 6500 Québécoises sont diagnostiquées et plus de 200 en mourront.

Prendre ses seins en main

Au-delà de la recherche médicale et des traitements adaptés, certaines pratiques et quelques saines habitudes de vie peuvent diminuer les risques de développer un cancer du sein ou d’en mourir. L’observation des seins, l’examen clinique des seins et la mammographie de dépistage sont les trois pratiques de santé du sein qui peuvent faire une différence. C’est un volet important que la Fondation travaille activement en sensibilisant plus de 15 000 personnes chaque année via leurs kiosques d’information et leurs conférences éducatives.

Montréal rose

Un symbole fort pour une lutte qui doit se poursuivre sans faillir. Pour cette occasion seront illuminés en rose le Square Dorchester, l’édifice Sun Life, la Grande Roue de Montréal au 362 Rue de la Commune Est, la Tour de Montréal (Stade Olympique), l’édifice BMO, la Tour McGill, l’édifice PowerSanté et le théâtre Espace Go.

Pour celles et ceux qui voudraient assister à l’illumination ce jeudi 3 octobre, tous les détails ici.