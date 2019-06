Montréal était basketball avec le «Jurassic Peel»

ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS

Qui aurait cru qu’un jour Montréal fermerait une rue pour permettre aux amateurs de sport d’encourager une équipe de Toronto?

Ce moment est bel et bien arrivé grâce aux Raptors et au basketball de la NBA qui auront rendu possible cet exploit. Les partisans montréalais n’ont même jamais retenu leur enthousiasme tout au long de la soirée dans le “Jurassic Peel”, aménagé sur la rue du même nom. Leurs efforts ont malheureusement été gâchés par la victoire des Warriors de Golden State.

Environ une heure avant le match, on comptait déjà plusieurs milliers de partisans des Raptors de Toronto dans la zone qui leur était réservée entre les intersections de Maisonneuve Ouest et Sainte-Catherine. Et la foule continuait de grossir en cours de soirée.

Les couleurs des Raptors et les drapeaux “We The North” étaient bien visibles parmi la foule venue assister au cinquième match de la série finale de la NBA. À la suite du résultat de 106-105 en faveur des champions en titre, l’avance des Raptors est maintenant de 3-2.

En quittant les lieux, plusieurs supporteurs ont souligné avoir passé une très belle soirée dans l’ambiance survoltée sur la rue Peel. Pour la plupart d’entre eux, le championnat sera l’affaire du prochain match.