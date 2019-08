Montréal: Ottawa promet 50 M $ pour le projet de «Grand Parc de l'Ouest »

MONTRÉAL — Le projet de la Ville de Montréal d’aménager le «Grand Parc de l’Ouest», qui serait le plus grand parc urbain du pays, a reçu un financement de 50 millions $ du gouvernement fédéral, qui y voit une façon de protéger l’île contre les inondations.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé l’investissement de son gouvernement mercredi à Montréal, en compagnie de la mairesse Valérie Plante et du ministre fédéral de l’Infrastructure, François-Philippe Champagne.

Ce vaste parc urbain sera situé à Pierrefonds-Roxboro dans l’Ouest de la ville de Montréal. Mme Plante avait déjà partagé ce projet avec ses citoyens récemment, mais l’argent du fédéral permet de le solidifier.

Le parc doit couvrir une superficie de 30 kilomètres carrés et serait alors 15 fois plus grand que le parc du Mont-Royal et huit fois plus grand que Central Park à New York.

«C’est une bonne nouvelle pour l’environnement et pour les Montréalais qui tentent de s’adapter à un climat changeant», a lancé le premier ministre.

Les Montréalais ont subi deux inondations majeures depuis le printemps de 2017 et les coûts associés au nettoyage et parfois même à la reconstruction de leurs propriétés. Ce parc, qualifié «d’infrastructure naturelle» par la mairesse - par opposition à des structures comme des digues -, permettra de préserver des milieux humides et de bonifier l’aménagement des émissaires pluviaux afin de protéger la population avoisinante contre les crues printanières, dit-elle.

Ces aménagements bonifiés, stations de pompage et clapets, aideront à prévenir les débordements printaniers de la rivière des Prairies dans ce secteur de l’Île, précise-t-on.