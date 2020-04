Ryan Remiorz/La Presse canadienne via AP

Ryan Remiorz/La Presse canadienne via AP Montréal est la ville canadienne avec le plus de cas de COVID-19. (photo d'archives)

MONTRÉAL — Les jeunes adultes montréalais sont les plus touchés par la COVID-19, ce qui fait d’eux les plus importants vecteurs de transmission dans la communauté.

La directrice régionale de la santé publique de Montréal, Dre Mylène Drouin, a déclaré ne pas être inquiète de ce constat, mais elle appelle les jeunes à respecter sérieusement les consignes.

«Les jeunes doivent respecter encore plus les règles de distanciation parce qu’ils peuvent être des vecteurs de transmission importants dans la population», a-t-elle insisté mercredi.

Au sujet de la répartition démographique des cas confirmés à Montréal, Dre Drouin croit que les chiffres élevés chez les moins de 50 ans peuvent expliquer le faible taux d’hospitalisation jusqu’ici.

Les adultes de moins de 50 ans représentent 53,2 % des personnes atteintes de la COVID-19 sur l’île de Montréal et la tranche d’âge la plus contaminée est celle des 20-29 ans, selon les données dévoilées par la santé publique.

Selon le plus récent bilan, en date de mardi soir, on compte maintenant 2097 cas confirmés de personnes ayant contracté la maladie à COVID-19 à Montréal. On déplore 14 décès liés à l’épidémie à ce jour.