COVID-19: Montréal ne donnera plus de simples avertissements aux contrevenants

Les autorités montréalaises serrent la vis auprès des gens qui refusent de suivre les consignes de sécurité dans les parcs de la métropole.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a annoncé jeudi que la présence policière sera accrue dans six grands parcs de la ville: du Mont-Royal, Jeanne-Mance, Laurier, Lafontaine, de Maisonneuve et le long du canal Lachine. Les agents des quartiers seront aussi plus présents dans les parcs locaux.

Mme Plante a dit ne pas souhaiter la fermeture des parcs et autres grands espaces, car plusieurs Montréalais n’ont pas la chance d’avoir une cour arrière ou un balcon pour prendre l’air, ajoutant que plusieurs citoyens avaient imploré les autorités de ne pas en arriver là.

La directrice adjointe du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Line Carbonneau, a notamment indiqué que les agents ne donneront plus d’avis préalable aux gens qui contreviennent aux règles de la santé publique. Un avis d’infraction sera établi et éventuellement remis à la Direction des poursuites criminelles et pénales qui déterminera la suite des choses.

L’amende qui attend les contrevenants sera salée: de 1000 $ à 6000 $, a rappelé Mme Carbonneau.

Stationnements et BIXI

D’autres mesures ont été annoncées par la mairesse: des places de stationnement seront réservées aux personnes travaillant dans le secteur de la santé. De plus, le Palais des congrès leur offrira aussi des places de stationnement. Une vignette identifiant leur véhicule sera distribuée dans leur établissement, notamment à l’Hôpital général juif et au CHUM.

Mme Plante a aussi indiqué que les vélos en libre-service (BIXI) seront disponibles à compter du 15 avril. Elle a toutefois enjoint les utilisateurs à s’en servir uniquement pour les déplacements essentiels comme aller faire ses courses ou se rendre à la pharmacie.

La directrice de la santé publique de Montréal, la Dre Mylène Drouin, a rappelé que Montréal est «l’épicentre de la pandémie». Le nombre de cas sur l’île a progressé de façon significative au cours des dernières 24 heures: on recensait 2642 nouveaux cas à Montréal, soit une hausse de 480 patients.