Après des années de promesses, la mairesse Valérie Plante semble finalement avoir trouvé le financement pour offrir aux Montréalais une partie de sa fameuse ligne rose.

Un accommodement est intervenu entre les villes de Québec et Montréal et les gouvernements du Québec et du Canada quant au financement des projets de transport en commun dans la capitale et la métropole.

Montréal sera compensée par le gouvernement du Québec, à hauteur de 800 millions $, pour que l’enveloppe fédérale de 800 millions $ qu’elle devait recevoir puisse plutôt être allouée au projet de tramway à Québec. Montréal se trouve ainsi à céder son enveloppe fédérale de 800 millions $ à Québec et, en retour, le gouvernement du Québec contribuera au financement de projets de transport en commun à Montréal pour une somme équivalente. Cette somme devrait servir à financer une partie de la ligne rose de métro, une promesse phare de la mairesse Valérie Plante.

Ainsi, à Montréal, un «projet de transport en commun structurant» pourra notamment être financé entre le centre-ville et Lachine, dans l’ouest de Montréal. Ce projet, qui ne sera pas nécessairement un tramway, viendra cependant s’intégrer au projet de tramway dans l’axe de la rue Notre-Dame.

L’annonce d’une entente de principe à cet effet a été faite mercredi, à Montréal, par les ministres Christian Dubé (Trésor), Chantal Rouleau (déléguée aux Transports et responsable de la Métropole), la mairesse de Montréal Valérie Plante et des responsables des autorités du transport en commun dans la métropole.

- Avec le HuffPost Québec